В обіймах Бандераса: акторка Пенелопа Крус в сукні Chanel сяяла на прем'єрі фільму

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас відвідали прем'єрний показ свого нового фільму.

Стрічку "Офіційний конкурс" представили в Мадриді. Це історія про те, як два відомих актори посварилися на знімальному майданчику картини, що фінансується мільйонером з поганою славою. Щоб врятувати картину, той наймає знамениту ексцентричну постановницю. Пенелопа та Антоніо грають головні ролі.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Getty Images

Крус з'явилася перед камерами в сукні від Chanel з безліччю візерунків, декількома ґудзиками та плісованим подолом. Вона взяла з собою маленький чорний клатч і одягла сережки-кола від Chanel, також акторці зробили зачіску, що нагадує вулій і насичений макіяж на обличчі.

61-річний Антоні Бандерас мав брутальний вигляд в чорній шкіряній куртці, темно-синіх штанах і взутий у чорні туфлі. Він обіймав свою напарницю за талію, коли вони разом позували перед камерами фотографів.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Getty Images

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