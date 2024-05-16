В обіймах чоловіка: дружина Кріса Гемсворта з'явилася на червоній доріжці у сукні з глибоким декольте

47-річна Ельза Патакі мала гарний вигляд на кінофестивалі в Каннах.
Кріс Гемсворт зі своєю дружиною Ельзою Патакі відвідав Каннський кінофестиваль. Подружжя прийшло на презентацію пригодницького екшену "Фуріоза: Шалений Макс. Сага".
Ельза обрала для своєї появи елегантну чорну сукню з глибоким декольте і шлейфом. Бретельки були виконані з чорного бісеру. У вухах і на шиї у неї були діамантові прикраси. Волосся вона зібрала у високий пучок і зробила макіяж у ніжних відтінках.
Кріс був одягнений у білий піджак, білу сорочку, чорні штани і чорні лаковані туфлі.
Гемсворт ніжно обіймав дружину за талію і вони усміхнені позували фотографам.
До слова, в українському прокаті фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" буде від 23 травня.
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