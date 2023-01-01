В обіймах чоловіка: Вікторія Бекхем показала, як зустрічала Новий рік

Вікторія Бекхем показала, як зустрічала Новий 2023 зі своєю великою родиною, опублікувавши світлини в Instagram.

Дизайнерка запостила кілька кадрів у Мережі навіть цей, де знята в обіймах зі своїм чоловіком Девідом.

"З Новим роком від усіх нас x. Я так тебе люблю @ Davidbeckham @ Romeobeckham @ Cruzbeckham @ Brooklynpeltzbeckham # Harperseven", — написала Вікторія.

Одягнена дизайнерка в чорну сукню, на зап'ясті у неї сяє дорогоцінний браслет, волосся розпущене, манікюр світлий, а макіяж на обличчі максимально в натуральних відтінках. Девід у костюмі та сорочці з краваткою, а на обличчі у нього окуляри з оленями.

На інших знімках Девід позує в обіймах зі своїми синами Крузом і Ромео. Також на знімку є єдина дочка пари — Гарпер, вона одягнена в зелений светр і обіймає рудого кудлатого собаку. А ще родина була зображена на тлі салютів.

На Різдво, нагадаємо, Вікторія Бекхем також постила сімейні знімки та показувала, яке бажання загадала, що воно одразу здійснилося.

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