В обіймах гігантської оси: Кайлі Дженнер знялася в екстравагантній фотосесії

Дівчина стала головною зіркою зимового випуску журналу Interview.
Зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен – 26-річна Кайлі Дженнер – знову здивувала своїх фоловерів в Instagram, яких у неї вже 399 млн. Вона взяла участь у незвичайній фотосесії для Interview.
На обкладинці глянцю дівчина з'явилася в обіймах гігантської оси, а сама вона була вдягнена у чорний бюстгальтер і шкіряні штани.
Зафільмували Кайлі і у високих червоних "рибальських" чоботях у компанії двох лебедів та з будівельною тачкою в руках.
Також дівчина дала інтерв'ю Дженніфер Лоуренс, в якому розповіла про те, що вона має сім собак і найняла їм няню; про те, що починає свій ранок з кави з ванільно-мигдальним молоком, а також про те, що сама відвозить свою доньку Стормі до школи.
Нагадаємо, раніше Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер знову з'явилися на одному заході. Знаменитості оприлюднили свої стосунки на початку вересня, а вперше чутки про те, що вони зустрічаються, з'явилися ще у квітні.
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