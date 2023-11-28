В обіймах гігантської оси: Кайлі Дженнер знялася в екстравагантній фотосесії

Зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен – 26-річна Кайлі Дженнер – знову здивувала своїх фоловерів в Instagram, яких у неї вже 399 млн. Вона взяла участь у незвичайній фотосесії для Interview.

На обкладинці глянцю дівчина з'явилася в обіймах гігантської оси, а сама вона була вдягнена у чорний бюстгальтер і шкіряні штани.

Кайлі Дженнер у фотосеті Interview / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Зафільмували Кайлі і у високих червоних "рибальських" чоботях у компанії двох лебедів та з будівельною тачкою в руках.

Кайлі Дженнер у фотосеті Interview / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер у фотосеті Interview / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Також дівчина дала інтерв'ю Дженніфер Лоуренс, в якому розповіла про те, що вона має сім собак і найняла їм няню; про те, що починає свій ранок з кави з ванільно-мигдальним молоком, а також про те, що сама відвозить свою доньку Стормі до школи.

Нагадаємо, раніше Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер знову з'явилися на одному заході. Знаменитості оприлюднили свої стосунки на початку вересня, а вперше чутки про те, що вони зустрічаються, з'явилися ще у квітні.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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