В обіймах із коханим: вагітна Нара Баптіста показала, як зустрічала Новий рік

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – вже понад рік зустрічається із 57-річним актором Венсаном Касселем. Зараз дівчина перебуває в очікуванні своєї першої дитини. Своє цікаве становище модель не приховує, а навпаки, часто публікує свої "вагітні" фото в Мережі.

Нара Баптіста та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Так, Новий рік дівчина зустрічала у сімейному колі – з мамою та коханим. На фото, опублікованих нею в Instagram, вона позувала в строкатій хустці, пов'язаній як топ на груди, і в довій молочній спідниці.

instagram.com/narahbaptista

Нара зазнімкована зі своєю мамою, а також в обіймах батька майбутньої дитини – Венсана.

"Щасливого нового року, мої чудові люди", — написала Баптіста.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста повністю оголилася у новій фотосесії.

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