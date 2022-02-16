В обіймах коханого: 17-річна Лені Клум поділилася селфі з бойфрендом, з яким разом уже три роки

Лені Клум опублікувала миле селфі зі своїм хлопцем.
Днями дівчина запостила фото, зроблене на дивані. Лені та Аріс Речевські сфотографувалися в обіймах одне одного. А у підписі дівчина зазначила, що це був її третій День Валентина разом із Арісом та супроводила підпис серцем.
А минулої осені Лені разом із 18-річним хокеїстом Арісом відвідувала прем'єрний показ фільму-вестарну Netflix "Тим сильніше вони впадуть". Того вечора на доріжці дівчина також з'явилася зі своїм батьком Сілом.
Лені Клум активно веде свою сторінку в Instagram і показує кадри з повсякденного життя, так само, як і її знаменита мама — німецька манекенниця Гайді Клум.
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