В обіймах коханої: головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако показав знімки з подорожі Європою

Михайло відсвяткував день народження у подорожі.

Вчора, 28 вересня, головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" — Михайло Заливако, святкував свій день народження. Йому виповнилося 32. Відсвяткувати чоловік вирішив зі своєю дівчиною — Анною Богдан, подорожуючи Європою. Пара відвідала Італію та Швейцарію.

На фото з Венеції закохані позують з усмішками на тлі каналу.

Михайло Заливако і Анна Богдан / Instagram Михайла Заливако

"Коли вгадав з порою року, країною, містом і людиною поруч", — написав Заливако.

На світлинах з Цюріха Аня і Міша теж зазнімковані на тлі водойми. Вони позують на камеру, ніжно обіймаючи одне одного.

Михайло Заливако і Анна Богдан / Instagram Михайла Заливако

"Пом'ятий костюм і обличчя, але ще немає відчуття 32... А ще я зустрів тебе @hannastorozhuk, головний подарунок з бантом на дупі. Коротше. з днем народження мене, спасибі всім за привітання! Обіймаю міцно, до хрускоту", — підписав знімки Заливако.

Михайло Заливако / Instagram Михайла Заливако

Анна, своєю чергою, привітала коханого з днем народження їхнім милим фото.

Анна Богдан і Михайло Заливако / Instagram Анни Богдан

"Сьогодні дуже незвичайний день. І це не тому що на вулиці гарна погода, не тому що ми у новому місці або в іншій країні! А тому, що сьогодні день народження, мого @kanyeeebear. Всі мої поздоровлення були сказані йому особисто, підкріплені обіймами і поцілунками", — написала вона під знімком.

Раніше Михайло і Анна зізналися, коли у них весілля.

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