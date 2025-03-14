В обіймах на дивані: Розі Гантінгтон-Вайтлі та її коханий Джейсон Стейтем разом знялися в рекламі

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — та її бойфренд 57-річний актор Джейсон Стейтем знялися в рекламі бренду Falconeri, який спеціалізується на одязі з кашеміру.

Розі та Джейсон позували у кашеміровому одязі нюдових відтінків. На фото вони зазнімковані в обіймах на дивані.

Також модель приміряла довгу молочну сукню, яку поєднувала зі шкіряними чоботями-козаками.

До речі, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися попри 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини – актор подарував моделі обручку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, оскільки Розі завагітніла, і в червні 2017 року народився їхній спільний син Джей Оскар, а в лютому 2022 року – донька Ізабелла Джеймс. Пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала світську тусовку під час Паризького тижня моди. Вона приїхала до ресторану Le Grand Diner du Louvre у вечірній сукні з паєтками та накидкою, яку тримала в руках.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

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