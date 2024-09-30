В обіймах названих дітей: Анджеліна Джолі відвідала прем'єру фільму "Марія" у Нью-Йорку

Голлівудська суперзірка – оскароносна акторка Анджеліна Джолі – відвідала прем'єру у Нью-Йорку. 29 вересня у межах 62-го Нью-Йоркського кінофестивалю в Alice Tully Hall відбувся показ фільму "Марія", в якому Джолі зіграла головну роль.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

На червону доріжку акторка вийшла у розкішній білій сукні. Це було особливе вбрання, адже воно було вінтажним. Сукня створена брендом Madame Grès — одним із провідних Модних домів Франції, який був заснований Жермен Емілі Кребс 1942 року.

Це була елегантна повністю плісована сукня з V-подібним декольте та підкресленою талією. Анджеліна носила її з оксамитовими босоніжками бордового кольору.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнила лаконічна зачіска та макіяж із яскраво-червоною помадою.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Захід вона відвідала з трьома своїми названими дітьми. Підтримати матір на заході прийшли 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Перед камерами вони мило усміхалися і обіймали Анджеліну.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що вперше публіці показали фільм "Марія" під час Венеційського кінофестивалю в Італії. На прем'єру Анджеліна вийшла в елегантній сукні з хутряною горжеткою від бренду Tamara Ralph.

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