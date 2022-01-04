В обіймах одне одного: Пріянка Чопра показала, як проводить зимові свята з Ніком Джонасом

Знаменитості вирушили у подорож на яхті.
Акторка та модель Пріянка Чопра вирішила провести зимові свята не просто з рідними та друзями, а ще й вирушити у подорож. Знаменитість поділилася з шанувальниками кількома кадрами, на яких була зазнімкована з чоловіком — співаком Ніком Джонасом.
Пара з друзями зараз відпочиває на яхті та схоже, що Новий рік вони теж святкували на воді. На одному з романтичних знімків Пріянка лежить в обіймах Ніка в яскраво-малиновому сарафані, її волосся зібране в пучок, а на шиї — золота прикраса. Нік же одягнений у яскраву сорочку.
Також акторка показала кілька кадрів у купальнику, пейзажі з яхти та фото новорічної вечірки.
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