В обіймах одне одного: Пріянка Чопра показала, як проводить зимові свята з Ніком Джонасом

В обіймах одне одного: Пріянка Чопра показала, як проводить зимові свята з Ніком Джонасом

Знаменитості вирушили у подорож на яхті.

Акторка та модель Пріянка Чопра вирішила провести зимові свята не просто з рідними та друзями, а ще й вирушити у подорож. Знаменитість поділилася з шанувальниками кількома кадрами, на яких була зазнімкована з чоловіком — співаком Ніком Джонасом.

Пара з друзями зараз відпочиває на яхті та схоже, що Новий рік вони теж святкували на воді. На одному з романтичних знімків Пріянка лежить в обіймах Ніка в яскраво-малиновому сарафані, її волосся зібране в пучок, а на шиї — золота прикраса. Нік же одягнений у яскраву сорочку.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Instagram Пріянки Чопри

Також акторка показала кілька кадрів у купальнику, пейзажі з яхти та фото новорічної вечірки.

Пріянка Чопра / Instagram Пріянки Чопри

Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Instagram Пріянки Чопри

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