В обіймах рокмузиканта: Дженніфер Еністон поділилася несподіваним фото

Перші серії другого сезону серіалу "Ранкове шоу" вже можна подивитися.

А поки прихильники серіалу з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях в передчутті нових подій, Еністон поділилася в своєму Instagram кадрами зі знімального процесу.

Один з епізодів знімали разом з американською рокгрупою Foo Fighters, створеною колишнім учасником Nirvana Дейвом Гролом 1994 року. Джен опублікувала кілька фотографій, на яких зображена в обіймах соліста гурту на зніманнях "Ранкового шоу".

Джен одягнена в сорочку з бантами на шиї і штани-кльош і взута в гостроносе чорне взуття на одному з фото тримає в руках сценарій, а також зображена біля знімального павільйону в компанії всіх учасників групи.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, за сюжетом першого сезону популярне ранкове телевізійне шоу занурюється в хаос після того, як співведучого Мітча Кесслера звільняють через звинувачення в сексуальних домаганнях. Алекс Леві (яку грає Еністон) переживає за колегу і ситуацію, яка склалася в колективі. А з приходом до шоу нової журналістки Бредлі Джексон (грає Різ Візерспун) Алекс доводиться буквально боротися за своє місце під сонцем. В кінцевому підсумку Алекс Леві звільняється і йде з телебачення, але в другому сезоні на глядачів чекає її тріумфальне повернення.

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