В обіймах бойфренда: Дженніфер Еністон поділилася добіркою домашніх світлин
Дженніфер Еністон опублікувала в Instagram серію фотографій та показала, як провела великодній вікенд.
На знімках був зображений і бойфренд акторки - Джим Кертіс. На фото пара ніжно обіймається, демонструючи, що їхні стосунки залишаються міцними.
Також Кертіса сфотографували відпочиваючим на дивані зі своїм чарівним собакою на колінах, закинувши одну ногу на журнальний столик.
«Недільний день фотодампа» (публікація добірки випадкових, невідредагованих фото та відео за певний період), — підписала 57-річна Еністон пост, до якої додавалася ціла купа інших фотографій із її повсякденного життя.
Минулого року джерело повідомило журналу People про стосунки Еністон: «Вона знає, що люди завжди бажали їй знайти кохання, і тепер, коли вона щаслива, вона хоче поділитися цим».
Дженніфер не приховує нові стосунки і періодично ділиться спільними кадрами з бойфрендом.