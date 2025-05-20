В обіймах коханого: Ріанна у блакитній сукні продемонструвала вагітний живіт на червоній доріжці у Каннах

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

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Ріанна, яка вагітна втретє, разом зі своїм бойфрендом — репером A$AP Rocky — відвідала Каннський кінофестиваль. Вони з’явилися на червоній доріжці прем’єри фільму «З вершин до низин» (Highest 2 Lowest) від режисера Спайка Лі.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Своєю появою зіркова пара одразу ж привернула до себе увагу. Перед фотографами співачка і репер позували, весь час обіймаючись. Особливо мило було, коли A$AP Rocky обійняв кохану ззаду і тримав руки на її вагітний животі.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Рірі обрала для свого виходу блакитну асиметричну сукню з високою горловиною, американською проймою, вузлами та вирізами з одного боку. Попдіва продемонструвала уже достатньо великий округлий живіт.

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Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Вбрання вона доповнила блакитними босоніжками на шпильках. Ріанна зробила високу зачіску з випущеним чубчиком на один бік, макіяж у нюдово-коричневих відтінках і завершила аутфіт діамантовими прикрасами.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

A$AP Rocky був одягнений у чорний костюм оверсайз, кремову сорочку, чорну краватку з білими смугами та чорні лаковані туфлі. Лук він доповнив чорними окулярами, золотими сережками з діамантами у вухах, браслетом і перстнем на руках та золотими грілзами на зубах. На голові у нього була зачіска з плетінням.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Нагадаємо, Ріанна «оголосила» про свою третю вагітність, з’явившись на Met Gala у Нью-Йорку.