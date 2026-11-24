Ромео Бекхем і Кім Тернбулл / © Getty Images

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24-річний Ромео Бекхем відвідав світський захід у Лондоні разом зі своєю дівчиною Кім Тернбулл. Пара стала гостями святкової вечері, присвяченої різдвяній інсталяції Burberry x V&A, яка відбулася в Музеї Вікторії та Альберта.

Для виходу у світ Ромео обрав лаконічний темний образ — светр і штани, а Кім з’явилася в чорному укороченому тренчі з пишним коміром від Burberry та високих чоботях. Закохані позували разом перед фотографами й охоче демонстрували ніжність одне до одного.

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Ромео Бекхем і Кім Тернбулл / © Getty Images

Головною прикрасою вечора стала незвичайна різдвяна ялинка, створена креативним директором Burberry Деніелом Лі спільно з художницею Енн Каррінгтон. Інсталяція поєднала традиційні святкові мотиви та художнє переосмислення вінтажних предметів. Для її створення Каррінгтон використала старовинні бляшані коробки, підноси, тарілки та шкатулки, перетворивши їх на декоративні елементи.

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Нагадаємо, раніше Девід і Вікторія Бекхем підтримали свого молодшого сина Ромео, який презентував свій дебютний фільм Forty Love.

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