В обіймах та з поцілунками: Бруклін Бекхем опублікував романтичне фото з дружиною Ніколою

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

На тлі напружених стосунків з батьками — Девідом та Вікторією Бекхем — їхній старший син Бруклін, який мешкає у США разом зі своєю дружиною Ніколою Пельтц, опублікував романтичне фото, на якому він без сорочки пристрасно цілує Ніколу і написав:

«З Днем святого Валентина, кохана x. Я найщасливіша людина на світі, бо можу щороку називати тебе своєю Валентинкою. Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити, і я завжди захищатиму і кохатиму тебе», — написав Бруклін.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Нагадаємо, у січні хлопець публічно звинуватив своїх батьків у спробі зруйнувати їхній шлюб із Ніколою, принизити його та викликати сильну тривогу, опублікувавши кілька відвертих сторіз у Instagram.

Тим часом Нікола поділилася своїм зворушливим посланням, опублікувавши ту саму фотографію, але лише у кольорі, де вони цілуються, та висловила свою любов до чоловіка.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

«Я люблю тебе з кожним днем ​​все більше! Мені так пощастило, що я можу називати тебе своєю вічною валентинкою 🩷🎀🌸 Ти найпрекрасніша людина, і я люблю проживати життя разом з тобою», — написала вона.

Нагадаємо, Бруклін та Нікола одружилися у квітні 2022 року. А нещодавно стало відомо, що пара хоче усиновити дитину.