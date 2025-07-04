В обіймах з нареченою: син-красень Шварценеггера відвідав прем'єру фільму

Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер / © Associated Press

Реклама

У Арнольда Шварценеггера і його колишньої дружини Марії Шрайвер четверо спільних дітей і 31-річний Патрік один з них. Зараз хлопець мешкає в Нью-Йорку і вчора з коханою моделлю Еббі Чемпіон вийшов у світ. Пара обійнявшись позувала фотографам перед прем'єрою фільму «F1 Фільм», в якому головну роль зіграв Бред Пітт.

Патрік з'явився на заході разом з Tommy Hilfiger, який включав темно-синій жакет, білі штани сорочку. Яскравою деталлю луку була червоно-біла хустка в нагрудній кишені, яка поєднувалась за стилем з вбранням його нареченої Еббі, яка прийшла в червоному костюмі з «жатою» тканиною і білою сорочкою з таким же ефектом. Образ Еббі доповнили білі туфлі, кілька золотих прикрас та зачіска високий хвіст.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Associated Press

Останнім часом про Патріка та його акторську гру активно заговорили, адже попри те, що він не новачок у цьому ремеслі, 2025 року за його участю вийшов третій сезон серіалу «Білий лотос», який приніс актору популярність. У день презентації серіалу в лютому Патріка прийшла підтримати вся родина.

Реклама

А щодо його стосунків з Еббі, то вони заручені. Фотографії заручин вони показували в Instagram.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger