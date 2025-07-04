ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
503
Час на прочитання
1 хв

В обіймах з нареченою: син-красень Шварценеггера відвідав прем'єру фільму

Пара з'явилася разом у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер

Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер / © Associated Press

У Арнольда Шварценеггера і його колишньої дружини Марії Шрайвер четверо спільних дітей і 31-річний Патрік один з них. Зараз хлопець мешкає в Нью-Йорку і вчора з коханою моделлю Еббі Чемпіон вийшов у світ. Пара обійнявшись позувала фотографам перед прем'єрою фільму «F1 Фільм», в якому головну роль зіграв Бред Пітт.

Патрік з'явився на заході разом з Tommy Hilfiger, який включав темно-синій жакет, білі штани сорочку. Яскравою деталлю луку була червоно-біла хустка в нагрудній кишені, яка поєднувалась за стилем з вбранням його нареченої Еббі, яка прийшла в червоному костюмі з «жатою» тканиною і білою сорочкою з таким же ефектом. Образ Еббі доповнили білі туфлі, кілька золотих прикрас та зачіска високий хвіст.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Associated Press

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Associated Press

Останнім часом про Патріка та його акторську гру активно заговорили, адже попри те, що він не новачок у цьому ремеслі, 2025 року за його участю вийшов третій сезон серіалу «Білий лотос», який приніс актору популярність. У день презентації серіалу в лютому Патріка прийшла підтримати вся родина.

А щодо його стосунків з Еббі, то вони заручені. Фотографії заручин вони показували в Instagram.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie