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- Шоу-бізнес
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В обіймах з нареченою: син-красень Шварценеггера відвідав прем'єру фільму
Пара з'явилася разом у Лондоні.
У Арнольда Шварценеггера і його колишньої дружини Марії Шрайвер четверо спільних дітей і 31-річний Патрік один з них. Зараз хлопець мешкає в Нью-Йорку і вчора з коханою моделлю Еббі Чемпіон вийшов у світ. Пара обійнявшись позувала фотографам перед прем'єрою фільму «F1 Фільм», в якому головну роль зіграв Бред Пітт.
Патрік з'явився на заході разом з Tommy Hilfiger, який включав темно-синій жакет, білі штани сорочку. Яскравою деталлю луку була червоно-біла хустка в нагрудній кишені, яка поєднувалась за стилем з вбранням його нареченої Еббі, яка прийшла в червоному костюмі з «жатою» тканиною і білою сорочкою з таким же ефектом. Образ Еббі доповнили білі туфлі, кілька золотих прикрас та зачіска високий хвіст.
Останнім часом про Патріка та його акторську гру активно заговорили, адже попри те, що він не новачок у цьому ремеслі, 2025 року за його участю вийшов третій сезон серіалу «Білий лотос», який приніс актору популярність. У день презентації серіалу в лютому Патріка прийшла підтримати вся родина.
А щодо його стосунків з Еббі, то вони заручені. Фотографії заручин вони показували в Instagram.