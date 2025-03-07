В образах чорного кольору: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс на Тижні моди

Британська акторка віддала перевагу монохромним вбранням.
Зірка фільмів "Попелюшка" та "Ребекка", 35-річна акторка Лілі Джеймс, відвідала Тиждень моди в Парижі, який стартував із початком весни. Зокрема, британська зірка відвідала покази таких відомих брендів як Dior та Chloe, які презентували свої колекції на сезон осінь-зима 2025-2026. В обох випадках вона обирала луки у чорному кольорі.
На шоу Dior Лілі одягла лук у класичному стилі — приталений жакет та прямі штани. Образ акторка доповнила ременем на талії, слінгбеками та знаменитою сумкою Lady Dior, яку названо на честь принцеси Діани.
Образ Chloe, який обрала Лілі, кардинально відрізнявся. Її вбрання в бохостилі було повністю прозорим і складалося зі штанів та топу, прикрашених рюшами. Доповнила цей лук зірка золотою сумкою у вигляді мушлі, а також трендовими туфлями з корсетною шнурівкою.
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