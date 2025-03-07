В образах чорного кольору: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс на Тижні моди

Зірка фільмів "Попелюшка" та "Ребекка", 35-річна акторка Лілі Джеймс, відвідала Тиждень моди в Парижі, який стартував із початком весни. Зокрема, британська зірка відвідала покази таких відомих брендів як Dior та Chloe, які презентували свої колекції на сезон осінь-зима 2025-2026. В обох випадках вона обирала луки у чорному кольорі.

На шоу Dior Лілі одягла лук у класичному стилі — приталений жакет та прямі штани. Образ акторка доповнила ременем на талії, слінгбеками та знаменитою сумкою Lady Dior, яку названо на честь принцеси Діани.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Образ Chloe, який обрала Лілі, кардинально відрізнявся. Її вбрання в бохостилі було повністю прозорим і складалося зі штанів та топу, прикрашених рюшами. Доповнила цей лук зірка золотою сумкою у вигляді мушлі, а також трендовими туфлями з корсетною шнурівкою.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

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