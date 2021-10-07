В образі Барбі: Ешлі Робертс сходила на роботу в яскравому вбранні

В образі Барбі: Ешлі Робертс сходила на роботу в яскравому вбранні

Зірка потрапила під приціл папараці в Лондоні.

Ешлі Робертс прославилася своєю участю в гурті The Pussycat Dolls, але зараз після багатьох років на сцені перебралася до Лондона, і працює ведучою на місцевому радіо. Особливу увагу завжди привертають вбрання знаменитості, в яких вона ходить на роботу, адже повторюються її луки вкрай рідко, а вигляд мають завжди ефектний і модний.

Наприклад, у вівторок Ешлі сфотографували біля студії в яскраво-рожевому аутфіті від бренду River Island в принт "собачий зуб", який вона поєднала з білою сумкою і рожевими туфлями-човниками. Під цей лук вона також нафарбувала губи яскраво-рожевою помадою і одягла окуляри-лисички.

Ешлі Робертс / Getty Images

Днем раніше знаменитість теж потрапила в об'єктиви папараці, коли вийшла з роботи. Вигляд Робертс мала стильний, а її аутфіті була присутня пікантна нотка — бірюзова блузка в леопардовий принт.

Ешлі Робертс / Getty Images

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