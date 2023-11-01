В образі Брітні Спірс: Періс Гілтон відтворила культове блакитне вбрання подруги

42-річна американська зірка Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум потрапили під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли вийшли з машини та прямували разом на вечірку на честь Геловіна. Для своєї появи на публіці Гілтон обрала блакитну мінісукню з декольте на грудях, яка повністю відтворювала образ її подруги Брістні Спірс із кліпу на пісню Toxic, дія якого частково відбувалася в літаку.

Образ Періс доповнила пілоткою в колір, рукавичками, сріблястими сережками, як у Брітні, а також окулярами.

Взута Гілтон була у сріблясті ботильйони, а в руці тримала сріблясту сумку від Bulgari. Картер одягнув костюм пілота та окуляри-авіатори.

Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: Getty Images

Також відео в цьому костюмі Періс поділилася в Instagram. Вона продефілювала під трек Gimme More.

"На честь нашої королеви", – підписала Гілтон ролик.

Не змогла Періс не показати й відповідне вбрання свого малюка Фенікса, адже теж вбрала його в костюм пілота.

Нагадаємо, що Toxic – пісня, записана Брітні для її четвертого студійного альбому In the Zone 2003 року. Вона принесла Спірс її першу і наразі єдину премію "Греммі" на церемонії 2005 року в категорії "Найкращий танцювальний запис" і здобула їй авторитет серед критиків.

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