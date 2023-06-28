В образі Бріжит Бардо: 31-річна донька Міка Джаггера прийшла на вечірку у Лондоні

Захід минув у Кенсінгтонських садах у Лондоні. Це традиційна вечірка, яка щороку збирає представників сфер мистецтва, дизайну, моди, музики, кіно та бізнесу.

Дочка Міка Джаггера та супермоделі Джеррі Голл — 31-річна Джорджія Мей Джаггер — вийшла у світ. Зірка рідко з'являється на публіці, але літню вечірку The Serpentine Summer Party 2023 в галереї Serpentine вирішила не пропускати.

Модель одягла для заходу чорну мінісукню від бренду Versace з глибоким круглим декольте та широкими бретельками. Також сукня мала незвичайну спідницю, яка складалася з двох частин: нижньої асиметричної в гороховий принт і метелики, а також верхню — однотонну.

Вечірній образ Джорджія Мей доповнила рожевими босоніжками з переплетінням, чорною сумкою-хобо та яскравим макіяжем. На шиї у моделі було кольє з метеликами, як на спідниці її сукні. Ось волосся вона зібрала у високу зачіску в стилі французької акторки Бріжит Бардо.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

Серед гостей цього року також були: Діана Крюгер, Анна Вінтур, Олекса Чанг, Ендрю Гарфілд та співачка Еллі Голдінг.

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