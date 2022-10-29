В образі чорного лебедя: Ванесса Гадженс в ефектній сукні з пір'ям та шлейфом на вечірці

До цієї вечірки дівчина підійшла дуже відповідально і її образ був продуманий до найменших деталей.

33-річна акторка Ванесса Гадженс, добре відома за своєю роллю у підлітковому фільмі "Шкільний мюзикл", а також за художнім фільмом знятим Лін-Мануелем Мірандою "Тік-так, бум!", номінованого минулого року на "Оскар", у п'ятницю, 28 жовтня, відвідала зіркову вечірку організовану сином Майкла Джексона на честь Геловіна.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

Серед гостей у Ванесси був найефектніший образ, адже вона перетворилася на чорного лебедя.

Сукня дівчини буквально була зроблена з пір'я, мала довгий шлейф, рукави та дуже глибоке краплеподібне декольте. Доповнили цей сексуальний та епатажний образ лаковані чоботи на платформі, чорний довгий манікюр та виразний артмакіяж на обличчі.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

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