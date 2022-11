В образі Джессіки Реббіт: Демі Роуз у блискучій сукні з високим розрізом продемонструвала сексуальні форми

Демі Роуз вирішила поекспериментувати з луками і перевтілилася у мультиплікаційний образ сексуальної рокової жінки Джессіки Реббіт - персонажу із фільму "Хто підставив кролика Роджера".

В Instagram вона опублікувала відео, на якому звабливо виходить на сцену у цьому аутфіті і виконує пісню Why Don't You Do Right?

Одягнена Демі у червону сукню-бюстьє, розшиту паєтками, зі спокусливим декольте, відкритою спиною і розрізом до стегна. Лук модель доповнила довгими рожевими рукавичками і золотистими туфлями на високих підборах.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Образ вона доповнила макіяжем зі світло-блакитними тінями і червоною помадою, а також гарним укладанням її рубінової гриви.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Ви не знаєте, як важко бути жінкою, яка має такий вигляд, як у мене ~ Джессіка Роуз Реббіт", - підписала відео Демі.

