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В образі фатальної жінки: акторка Ніколь Кідман відвідала модний показ Balenciaga

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В образі фатальної жінки: акторка Ніколь Кідман відвідала модний показ Balenciaga

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

2 грудня в американському місті Лос-Анджелесі відбувся показ осінньої колекції 2024 Модного дому Balenciaga.

Серед гостей заходу були всі вершки суспільства: Сальма Гаєк із чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, Кім Кардашян, Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою, а також австралійська акторка Ніколь Кідман.

Кідман з'явилася в ефектному чорному луку, який був у стилі фатальної жінки. Того дня увага була особливо прикута до акторки, адже вона стала амбассадоркою бренду, тому в майбутньому ми бачитимемо її в речах від цієї марки регулярно.

Образ Ніколь складався з двобортного жакета та спідниці-олівця довжини міді. У жакета були довгі рукави, а ось плечі були відкритими і мали незвичайну фігурну форму, спереду його прикрашало V-подібне декольте. Це вбрання вона доповнила туфлями на підборах, капроновими колготками, клатчем, рукавичками та сонцезахисними окулярами. У вухах у Кідман сяяли великі сережки-краплі у вигляді перлин.

Ніколь Кідман / © Getty Images
Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Та попри те, що зірка тільки зараз офіційно стала амбассадоркою марки, речі від Balenciaga вона носила дуже давно і часто. Нижче пропонуємо поглянути на найефектніші луки Ніколь у вбраннях від цього Модного дому.

Ніколь Кідман / © Associated Press
Ніколь Кідман / Фото: Associated Press
Ніколь Кідман / © Getty Images
Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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