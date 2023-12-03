В образі фатальної жінки: акторка Ніколь Кідман відвідала модний показ Balenciaga

2 грудня в американському місті Лос-Анджелесі відбувся показ осінньої колекції 2024 Модного дому Balenciaga.
Серед гостей заходу були всі вершки суспільства: Сальма Гаєк із чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, Кім Кардашян, Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою, а також австралійська акторка Ніколь Кідман.
Кідман з'явилася в ефектному чорному луку, який був у стилі фатальної жінки. Того дня увага була особливо прикута до акторки, адже вона стала амбассадоркою бренду, тому в майбутньому ми бачитимемо її в речах від цієї марки регулярно.
Образ Ніколь складався з двобортного жакета та спідниці-олівця довжини міді. У жакета були довгі рукави, а ось плечі були відкритими і мали незвичайну фігурну форму, спереду його прикрашало V-подібне декольте. Це вбрання вона доповнила туфлями на підборах, капроновими колготками, клатчем, рукавичками та сонцезахисними окулярами. У вухах у Кідман сяяли великі сережки-краплі у вигляді перлин.
Та попри те, що зірка тільки зараз офіційно стала амбассадоркою марки, речі від Balenciaga вона носила дуже давно і часто. Нижче пропонуємо поглянути на найефектніші луки Ніколь у вбраннях від цього Модного дому.
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