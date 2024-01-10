В образі фатальної жінки: Наталі Портман приголомшила вибором сексуальної чорної сукні

Акторка відвідала церемонію Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв та наук, її ще називають "почесним Оскаром".

Голлівудська акторка Наталі Портман зазвичай одягається в романтичні вбрання, в яких присутні квіти чи стрази, тому вибір нею сукні від Schiaparelli одночасно викликав здивування та захоплення.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Шовкове вбрання було з довгою спідницею і мало оксамитову вставку під грудьми. Також сукня була з вирізом між грудьми, а трималася на масивній бретельці-ланцюжку на кшталт галтера.

Образ Портман доповнила оксамитовим клатчем із золотою аплікацією у вигляді людського обличчя та волосся, а також манікюром та помадою винного відтінку.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Варто відзначити і зачіску, адже волосся Наталі було укладено в елегантну голлівудську хвилю. З прикрас вона одягла лише лаконічний набір, що складався з сережок та каблучки.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Окрім Портман у вбранні від Schiaparelli цього тижня з'являлася акторка Кері Малліган. На "Золотий глобус" вона одягла ексклюзивне вбрання із кристалами-краплями на декольте.

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