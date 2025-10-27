- Дата публікації
В образі фатальної жінки: Ніколь Кідман вийшла на подіум на шоу Vogue World після розлучення
Образ акторки став справжньою сенсацією, оскільки нещодавно вона розлучилася з чоловіком Кітом Урьбаносом, який, за чутками, її зрадив.
Ніколь Кідман вийшла на подіум під час щорічного шоу Vogue World, яке цього разу відбулося в Лос-Анджелесі на знімальному майданчику студії Paramount Pictures. 58-річна акторка мала приголомшливий вигляд у вечірній сукні чорного кольору від Chanel.
Її красива шовкова сукня була без бретелей, але прикрашена складками на бюстьє, а також двома великими квітами з тканини. На спідниці сукні був високий розріз, який демонстрував туфлі Ніколь з ремінцями.
Також в образі були присутні жакет і рукавички. Волосся акторки було укладене у стилі 40-х років, а її губи і нігті були насичено червоного відтінку.
Цього разу метою гламурного заходу було відсвяткувати минуле і сьогодення Голлівуду, і Ніколь стала першою зіркою, яка вийшла на подіум. Вона дефілювала під пісню Put the Blame on Mame, яку виконувала ще одна голлівудська легенда Ріта Гейворт в ролі фатальної жінки в нуарному фільмі 1946 року «Гільда». Образ Ніколь став відсиланням до образу Ріти.
Сукня, яку носила Ніколь, була створена новим креативним директором французького Модного дому, дизайнером Матьє Блазі. Напередодні цього заходу акторка відвідала з доньками дебютний показ дизайнера.
Нагадаємо, що 30 вересня Кідман подала на розлучення з Урбаном, поклавши кінець 19 рокам шлюбу. Згідно з судовими документами, вона послалася на «нездоланні розбіжності» та «подружні труднощі», що тривають. У заяві зірка просила одноосібну опіку над двома доньками — Сандей Роуз і Фейт Маргарет.
Також інсайдер підтвердив Fox News Digital, що ходять чутки про іншу жінку. Першим повідомило видання TMZ, що Урбан, можливо, вже зустрічається з кимось іншим. Джерело, близьке до Кідман, заявило: «Усі ознаки вказують на те, що в Кіта інша жінка. Скажімо так, Ніколь не заперечує цього, але вона все одно шокована».
Інше джерело повідомило виданню, що чутки про нову інтрижку Урбана «рознеслися по всьому Нешвіллу».