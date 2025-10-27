В образі фатальної жінки: Ніколь Кідман вийшла на подіум на шоу Vogue World після розлучення

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман вийшла на подіум під час щорічного шоу Vogue World, яке цього разу відбулося в Лос-Анджелесі на знімальному майданчику студії Paramount Pictures. 58-річна акторка мала приголомшливий вигляд у вечірній сукні чорного кольору від Chanel.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Її красива шовкова сукня була без бретелей, але прикрашена складками на бюстьє, а також двома великими квітами з тканини. На спідниці сукні був високий розріз, який демонстрував туфлі Ніколь з ремінцями.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Також в образі були присутні жакет і рукавички. Волосся акторки було укладене у стилі 40-х років, а її губи і нігті були насичено червоного відтінку.

Цього разу метою гламурного заходу було відсвяткувати минуле і сьогодення Голлівуду, і Ніколь стала першою зіркою, яка вийшла на подіум. Вона дефілювала під пісню Put the Blame on Mame, яку виконувала ще одна голлівудська легенда Ріта Гейворт в ролі фатальної жінки в нуарному фільмі 1946 року «Гільда». Образ Ніколь став відсиланням до образу Ріти.

Ріта Гейворт / © Getty Images

Сукня, яку носила Ніколь, була створена новим креативним директором французького Модного дому, дизайнером Матьє Блазі. Напередодні цього заходу акторка відвідала з доньками дебютний показ дизайнера.

Николь Кидман / © Instagram Ніколь Кідман

Николь Кидман / © Instagram Ніколь Кідман

Нагадаємо, що 30 вересня Кідман подала на розлучення з Урбаном, поклавши кінець 19 рокам шлюбу. Згідно з судовими документами, вона послалася на «нездоланні розбіжності» та «подружні труднощі», що тривають. У заяві зірка просила одноосібну опіку над двома доньками — Сандей Роуз і Фейт Маргарет.

Також інсайдер підтвердив Fox News Digital, що ходять чутки про іншу жінку. Першим повідомило видання TMZ, що Урбан, можливо, вже зустрічається з кимось іншим. Джерело, близьке до Кідман, заявило: «Усі ознаки вказують на те, що в Кіта інша жінка. Скажімо так, Ніколь не заперечує цього, але вона все одно шокована».

Інше джерело повідомило виданню, що чутки про нову інтрижку Урбана «рознеслися по всьому Нешвіллу».