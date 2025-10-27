ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

В образі фатальної жінки: Ніколь Кідман вийшла на подіум на шоу Vogue World після розлучення

Образ акторки став справжньою сенсацією, оскільки нещодавно вона розлучилася з чоловіком Кітом Урьбаносом, який, за чутками, її зрадив.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман вийшла на подіум під час щорічного шоу Vogue World, яке цього разу відбулося в Лос-Анджелесі на знімальному майданчику студії Paramount Pictures. 58-річна акторка мала приголомшливий вигляд у вечірній сукні чорного кольору від Chanel.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Її красива шовкова сукня була без бретелей, але прикрашена складками на бюстьє, а також двома великими квітами з тканини. На спідниці сукні був високий розріз, який демонстрував туфлі Ніколь з ремінцями.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Також в образі були присутні жакет і рукавички. Волосся акторки було укладене у стилі 40-х років, а її губи і нігті були насичено червоного відтінку.

Цього разу метою гламурного заходу було відсвяткувати минуле і сьогодення Голлівуду, і Ніколь стала першою зіркою, яка вийшла на подіум. Вона дефілювала під пісню Put the Blame on Mame, яку виконувала ще одна голлівудська легенда Ріта Гейворт в ролі фатальної жінки в нуарному фільмі 1946 року «Гільда». Образ Ніколь став відсиланням до образу Ріти.

Ріта Гейворт / © Getty Images

Ріта Гейворт / © Getty Images

Сукня, яку носила Ніколь, була створена новим креативним директором французького Модного дому, дизайнером Матьє Блазі. Напередодні цього заходу акторка відвідала з доньками дебютний показ дизайнера.

Николь Кидман / © Instagram Ніколь Кідман

Николь Кидман / © Instagram Ніколь Кідман

Нагадаємо, що 30 вересня Кідман подала на розлучення з Урбаном, поклавши кінець 19 рокам шлюбу. Згідно з судовими документами, вона послалася на «нездоланні розбіжності» та «подружні труднощі», що тривають. У заяві зірка просила одноосібну опіку над двома доньками — Сандей Роуз і Фейт Маргарет.

Також інсайдер підтвердив Fox News Digital, що ходять чутки про іншу жінку. Першим повідомило видання TMZ, що Урбан, можливо, вже зустрічається з кимось іншим. Джерело, близьке до Кідман, заявило: «Усі ознаки вказують на те, що в Кіта інша жінка. Скажімо так, Ніколь не заперечує цього, але вона все одно шокована».

Інше джерело повідомило виданню, що чутки про нову інтрижку Урбана «рознеслися по всьому Нешвіллу».

Образи Ніколь Кідман (43 фото)

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie