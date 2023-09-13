В образі гламурної Барбі-нареченої: Нікі Мінаж у мереживній сукні і з довгим манікюром з'явилася на музичній премії

40-річна реперка вийшла на червону доріжку у всьому рожевому.
Нікі Мінаж відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Нью-Джерсі.
На червоній доріжці вона з'явилася у гламурному образі Барбі-нареченої, у якому продемонструвала свої сексуальні форми.
Реперка була одягнена у рожеву мереживну сукню від Dolce & Gabbana із атласним корсетом та рюшами на довгій спідниці, під якою на ній були атласні рожеві труси.
Голову вона прикрасила рожевою фатою із мереживною обробкою, із-під якою на спину і сідниці спадало довге чорне волосся.
Мінаж зробила макіяж із блискучими рожевими тінями та чорними стрілками та екстремально довгий гострий манікюр рожевого кольору зі срібним френчем. Лук Нікі доповнила діамантовими прикрасами.
Реперка була ведучою премії, а також виступила з піснею, тому продемонструвала на сцені ще кілька ефектних образів.
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