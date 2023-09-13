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В образі гламурної Барбі-нареченої: Нікі Мінаж у мереживній сукні і з довгим манікюром з'явилася на музичній премії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В образі гламурної Барбі-нареченої: Нікі Мінаж у мереживній сукні і з довгим манікюром з'явилася на музичній премії

Нікі Мінаж / Фото: Associated Press

40-річна реперка вийшла на червону доріжку у всьому рожевому.

Нікі Мінаж відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Нью-Джерсі.

На червоній доріжці вона з'явилася у гламурному образі Барбі-нареченої, у якому продемонструвала свої сексуальні форми.

Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press
Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press

Реперка була одягнена у рожеву мереживну сукню від Dolce & Gabbana із атласним корсетом та рюшами на довгій спідниці, під якою на ній були атласні рожеві труси.

Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press

Голову вона прикрасила рожевою фатою із мереживною обробкою, із-під якою на спину і сідниці спадало довге чорне волосся.

Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press

Мінаж зробила макіяж із блискучими рожевими тінями та чорними стрілками та екстремально довгий гострий манікюр рожевого кольору зі срібним френчем. Лук Нікі доповнила діамантовими прикрасами.

Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press

Реперка була ведучою премії, а також виступила з піснею, тому продемонструвала на сцені ще кілька ефектних образів.

Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press
Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press
Нікі Мінаж / © Associated Press
Нікі Мінаж / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
472
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