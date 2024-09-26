В образі хіпі: акторка Сієнна Міллер відвідала модний показ у Парижі

Зірка мала незвичайний вигляд, який був трохи у стилі 70-х років.

У межах Тижня моди відбувся показ бренду Chloe, на якому креативна директорка бренду Чемена Камалі представила колекцію весна-літо 2025. Серед зіркових гостей заходу з'явилася давня шанувальниця бренду – акторка Сієнна Міллер.

Зірка одягла на показ вбрання в бохо-естетиці, яке дуже нагадувало лук хіпі з 70-х років.

Акторка поєднала вільні довгі штани із замшевої тканини, які були виконані у відтінку пудри. Носила їх вона з легкою білою напівпрозорою блузкою з рюшами та зав'язками, а також укороченою курткою зі складками та ґудзиками.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Завершили її вбрання трендові босоніжки на платформі із двохтисячних, які бренд представив на минулому показі, великі сонцезахисні окуляри та золоті прикраси.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Також шоу Chloe відвідала і найвідоміша журналістка у світі – Анна Вінтур. Вона сиділа в першому ряду разом із Сієнною під час показу.

Сієнна Міллер та Ганна Вінтур / Фото: Associated Press

Вінтур одягла лук в улюбленому стилі — довгу сукню в квітковий принт, стильний шкіряний плащ, який цього разу був коричневого кольору, сонцезахисні окуляри і безліч прикрас на шию.

Сієнна Міллер та Ганна Вінтур / Фото: Associated Press

Серед гостей показу також з'явилися актриси Сельма Блер та Діана Крюгер.

Сієнна Міллер, Анна Вінтур, Діана Крюгер, Сельма Блєр / Фото: Associated Press

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