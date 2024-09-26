В образі хіпі: акторка Сієнна Міллер відвідала модний показ у Парижі

Зірка мала незвичайний вигляд, який був трохи у стилі 70-х років.
У межах Тижня моди відбувся показ бренду Chloe, на якому креативна директорка бренду Чемена Камалі представила колекцію весна-літо 2025. Серед зіркових гостей заходу з'явилася давня шанувальниця бренду – акторка Сієнна Міллер.
Зірка одягла на показ вбрання в бохо-естетиці, яке дуже нагадувало лук хіпі з 70-х років.
Акторка поєднала вільні довгі штани із замшевої тканини, які були виконані у відтінку пудри. Носила їх вона з легкою білою напівпрозорою блузкою з рюшами та зав'язками, а також укороченою курткою зі складками та ґудзиками.
Завершили її вбрання трендові босоніжки на платформі із двохтисячних, які бренд представив на минулому показі, великі сонцезахисні окуляри та золоті прикраси.
Також шоу Chloe відвідала і найвідоміша журналістка у світі – Анна Вінтур. Вона сиділа в першому ряду разом із Сієнною під час показу.
Вінтур одягла лук в улюбленому стилі — довгу сукню в квітковий принт, стильний шкіряний плащ, який цього разу був коричневого кольору, сонцезахисні окуляри і безліч прикрас на шию.
Серед гостей показу також з'явилися актриси Сельма Блер та Діана Крюгер.
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