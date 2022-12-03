В образі із прозорим корсетом: зі співачкою Бібі Рексою стався конфуз на червоній доріжці

Образ зірки гарно підкреслював декольте, однак про те, що на вулиці погана погода і поділ вбрання може намокнути вона не подумала.

Співачка Бібі Рекса стала однією з гостей заходу iHeartRadio Jingle Ball у Лос-Анджелесі. Це щорічний концерт, організований лос-анджелеською радіостанцією KIIS-FM, який відбувається на початку-середині грудня.

Від 2000 року серія концертів проводиться у різних залах південної Каліфорнії.

На відкритті співачки вийшла на червону доріжку в ефектному синьому образі — штанах та корсеті з прозорими вставками.

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Доповнювали цей вечірній образ незвичайні рукави з довгими шовковими стрічками тканини, які гарно майоріли. Бібі позувала перед фотографами підкидаючи тканину на рукавах, ймовірно, це було для того, щоб відвернути увагу від того, що вони намокли, поки вона йшла від машини до фотозони.

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Вбрання зірки завершили яскравий макіяж з бордовою помадою, прикраси на шиї та кілька каблучок з діамантами.

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