ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

В образі космічного алігатора: британська акторка з крокодилячим нагрудником з'явилася на прем'єрі фільму

Джаміла Джаміль підкреслила струнку фігуру чорним вбранням від бренду David Koma.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джаміла Джаміль

Джаміла Джаміль / © Associated Press

Акторка і ведуча Джаміла Джаміль відвідала прем’єру сімейного анімаційного фільму «Еліо» у театрі El Capitan у Лос-Анджелесі. Вона озвучила одного з героїв мультфільму — прибульця посла Квеста.

На синій доріжці знаменитість з’явилася у чорній сукні міді від бренду David Koma. Вбрання було приталеного силуету, без бретельок і з крокодилячим нагрудником, викладеним із каміння. Джаміла продемонструвала у ній струнку фігуру.

Джаміла Джаміль / © Associated Press

Джаміла Джаміль / © Associated Press

«Я обрала цю сукню, тому що для прем’єри у нас була футуристична тема, і в ній я почуваюся сексуальним космічним алігатором. І хто б не хотів це втілити?» — прокоментувала Джаміль свій аутфіт.

Акторка доповнила лук чорними лакованими гостроносими туфлями-човниками на шпильках від Christian Louboutin. Вона зробила зачіску з локонами і коротким чубчиком, макіяж із чорними стрілками та чорний манікюр. Свій образ зірка завершила прикрасами від Messika.

Джаміла Джаміль / © Associated Press

Джаміла Джаміль / © Associated Press

Про фільм:

Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.

Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.

В український прокат фільм «Еліо» виходить 19 червня.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie