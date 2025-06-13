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- Шоу-бізнес
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В образі космічного алігатора: британська акторка з крокодилячим нагрудником з'явилася на прем'єрі фільму
Джаміла Джаміль підкреслила струнку фігуру чорним вбранням від бренду David Koma.
Акторка і ведуча Джаміла Джаміль відвідала прем’єру сімейного анімаційного фільму «Еліо» у театрі El Capitan у Лос-Анджелесі. Вона озвучила одного з героїв мультфільму — прибульця посла Квеста.
На синій доріжці знаменитість з’явилася у чорній сукні міді від бренду David Koma. Вбрання було приталеного силуету, без бретельок і з крокодилячим нагрудником, викладеним із каміння. Джаміла продемонструвала у ній струнку фігуру.
«Я обрала цю сукню, тому що для прем’єри у нас була футуристична тема, і в ній я почуваюся сексуальним космічним алігатором. І хто б не хотів це втілити?» — прокоментувала Джаміль свій аутфіт.
Акторка доповнила лук чорними лакованими гостроносими туфлями-човниками на шпильках від Christian Louboutin. Вона зробила зачіску з локонами і коротким чубчиком, макіяж із чорними стрілками та чорний манікюр. Свій образ зірка завершила прикрасами від Messika.
Про фільм:
Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.
Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.
В український прокат фільм «Еліо» виходить 19 червня.