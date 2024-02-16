В образі космічної черниці: Аня Тейлор-Джой в апостольнику і з червоними губами з'явилася на прем'єрі "Дюни"

27-річна акторка креативно підійшла до вибору свого аутфіту для презентації фільму.

Аня Тейлор-Джой відвідала прем'єрний показ довгоочікуваного науково-фантастичного фільму "Дюна: Друга частина", який відбувся у Лондоні.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на фотозоні у цікавому образі космічної черниці. На ній була біла довга сукня Dior Haute Couture з глибоким вирізом та прозора накидка, яка імітувала апостольник.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Тейлор-Джой зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, яка мала контрастний вигляд із її вбранням.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня взула білі босоніжки і прикрасила руки браслетом і каблучками з дорогоціним камінням. Молочний манікюр завершив її лук.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой прийшла на презентацію помади Dior Rouge Lipstick від креативного директора Dior Make-up Пітера Філіпса у блискучому срібному топі з оголеними плечами та муарових штанях кольору вівсянки.

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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