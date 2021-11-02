В образі космічної ковбойші: Кім Кардашян сходила на вечірку до сестри

В образі космічної ковбойші: Кім Кардашян сходила на вечірку до сестри

Зірка реаліті та інфлюєнсерка показала свій Геловін-лук.

Кім Кардашян показала в Instagram свій креативний образ космічної ковбойші, в якому вона сходила на Геловін-паті до своєї сестри Кендалл Дженнер.

Зірка реаліті була одягнена у костюм CowBot кольору металік від французького бренду Thierry Mugler.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Вбрання складалося з бюстгальтера із зіркою, високих трусів із поясом, рукавів та високих ботфортів-панчох на платформі.

Ліфчик ідеально підкреслив пишне декольте красуні.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Аутфіт Кім доповнила ковбойським капелюхом. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з довгими віями та сріблястими стрілками.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

У цьому луці Кардашян мала ефектний вигляд.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім завжди задає тренди. І всі образи, в яких вона з'являється, її шанувальники та інші зірки намагаються повторити. Ось, наприклад, провокаційна та бодіпозитивна реперка Lizzo повторила незвичайний аутфіт Кім Кардашян на Met Gala 2021.

Кім Кардашян-Lizzo

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Кім Кардашян в Нью-Йорку (9 фото)

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