В образі ковбоя: Кара Делевінь прийшла на фешнпоказ Ralph Lauren у вбранні total black look

Показ ознаменував повернення дизайнера Ральфа Лорена на подіум Тижня моди в Нью-Йорку з новою колекцією після чотирирічної перерви.

Британська модель та акторка Кара Делевінь відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку. Зокрема, зірка з'явилася на показі бренду Ralph Lauren, який презентував колекцію весна-літо 2024 року.

Захід минуцв у районі Бруклін, а відвідали його безліч зірок, серед яких були також Дженніфер Лопес, Емма Робертс та Джуліанна Мур. Зіркою показу стала супермодель 90-х – 54-річна Крісті Тарлінгтон, яка його закрила у золотій сукні.

Кара ж прийшла на модне шоу в чорних штанях, прозорій блузі з оксамитовим коміром і з ефектним декольте. Також на ній були чоботи та капелюх.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

У руці знаменитість тримала стильну шкіряну куртку з торочкою. На обличчі Кари був гарний лаконічний макіяж.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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