В образі Купідона: Ріанна блиснула фігурою в червоній мереживній білизні

Співачка знялася у відвертій фотосесії для свого бренду.

Бренд спідньої білизни Savage x Fenty вже готується до майбутнього Дня святого Валентина і випустив святкову колекцію спідньої білизни. Обличчям нової лінійки стала сама Ріанна.

36-річна співачка приміряла ефектний червоний мереживний комплект, який доповнила поясом із підтяжками для панчох.

instagram.com/badgalriri

Її волосся з рожевими пасмами було покладено у вигляді серця. Образ Купідона завершив рожевий лук, з якого Ріанна запускала палаючу троянду.

instagram.com/badgalriri

instagram.com/badgalriri

"Вклонися — королева Дня святого Валентина прибула", — говорить підпис під знімками на сторінці бренду в Instagram.

instagram.com/badgalriri

До речі, бренд Savage x Fenty був заснований у 2018 році і став популярним завдяки своєму акценту на інклюзивність. Бренд пропонує широкий розмірний ряд і підкреслює, що краса існує у всіх формах та розмірах.

Раніше, нагадаємо, Ріану сфотографували за руку з коханим. Співачка вийшла в світ з бойфрендом і батьком своїх синів – репером A$AP Rocky. Пару помітили в Лос-Анджелесі ввечері, коли вони йшли вулицею, тримаючись за руки.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Ріанна була одягнена в довгу чорну сукню креативного дизайну, адже на ній було багато драпіровок, а рукави і горловину прикрашало хутряне оздоблення.

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