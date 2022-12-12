В образі lady in red: британська ведуча похизувалася сексуальним декольте і пласким животом на вулицях Лос-Анджелеса

41-річна Глоя Сімс обожнює червоний колір, тому залюбки обирає його для свої спокусливих луків.

Папараці заскочили британську ведучу Глою Сімс на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона йшла на вечірку.

Жінка мала приголомшливий вигляд у всьому червоному. На ній був лакований ліф-топ, який ідеально підкреслив її пишний сексуальний бюст, і лаковані обтислі штани. Вбрання Сімс доповнила замшевими ботильйонами на шпильках і червоною сумкою Chanel на золотому ланцюжку.

Глоя Сімс / Фото: Getty Images

Глоя зробила красиву зачіску з локонами, вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.

Нагадаємо, минулого разу Сімс вийшла у світ теж у червоному вбранні. Тоді вона також продемонструвала своє споккусливе декольте на камери папараці.

Глоя Сімс / Фото: Getty Images

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