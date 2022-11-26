В образі lady in red: новий модний експеримент від Ешлі Робертс

41-річна танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls з'явилася на вулицях Лондона у всьому червоному.

Папараці зазнімкували Ешлі, коли вона йшла на роботу на радіостанцію Heart Breakfast.

Знаменитість продовжує експериментувати з образами. Цього разу Ешлі вирішила одягти все червоне.

На ній було елегантне пальто, штани кльош із тонкими чорними лампасами і атласна блузка, один бік якої вона заправила у штани.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

У руці Робертс несла невеличку сумочку з плетінням. А от туфлі радіоведуча обрала чорні лаковані.

Волосся вона зібрала у високу гульку і одягла на обличчя чорні окуляри. У вухах у неї були золоті сережки. Довгий срібний манікюр завершив стильний лук Ешлі.

Нагадаємо, раніше Робертс приголомшила розкішним аутфітом на червоній доріжці премії Glamour Women of the Year Awards 2022. Ешлі з'явилася там у срібній "голій" сукні з дуже глибоким декольте від Julien Macdonald.

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