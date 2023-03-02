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В образі lady in red: спокуслива Аманда Голден блиснула сосками дорогою на роботу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
741
Час на прочитання
1 хв
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В образі lady in red: спокуслива Аманда Голден блиснула сосками дорогою на роботу

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британська ведуча не любить носити бюстгальтер.

Папараці заскочили Аманду Голден дорогою на роботу – на студію Global Radio, де вона веде ранкове шоу Heart Breakfast.

Цього разу знаменитість обрала образі lady in red. На ній була трикотажна водолазка, крізь яку були помітні її соски. Це мало спокусливий вигляд.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Верх Аманда скомбінувала зі штанями-кльош і елегантним пальтом, яке накинула на плечі. Взула ведуча замшеві туфлі-човники. У руці красуня несла містку червону сумку.

Голден розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила аутфіт бордовим манікюром.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден блиснула сосками у трикотажному білому кардигані із золотистими ґудзиками.

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Дата публікації
Перегляди
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