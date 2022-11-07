В образі lady in red: тайська акторка у сукні з відвертим декольте прийшла на світську подію

Прая Лундберг обрала безпрограшний варіант і закцентувала увагу у своєму аутфіті на спокусливому бюсті.

Тайська акторка, модель, пані посол доброї волі Верховного комісара ООН у справах біженців та перша пані послом доброї волі з Південно-Східної Азії - Прая Лундберг відвідала щорічний галаконцерт фестивалю мистецтва та кінематографу LACMA Art+Film Gala. Цього року вечір був присвячений корейському режисеру "Рішення піти" Пак Чан Уку та художниці Гелен Пашгян.

Для цієї події Прая обрала ефектний лук. На ній була вінтажна довга червона сукня з відвертим глибоким декольте від бренду Gucci. Вбрання акторка скомбінувала з чорними босоніжками на підборах від Jimmy Choo.

Прая Лундберг / Фото: Getty Images

Лундберг хвилями уклала волосся і зробила насичений макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах були діамантові сережки-цвяшки, а на руці – браслет. Червоний манікюр завершив аутфіт.

Нагадаємо, на заході також побувала американська акторка і співачка Еддісон Рей, яка сяяла у розкішній сукні з паєтками і глибоким вирізом аж за пупок.

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