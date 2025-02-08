В образі леді-боса: Ніколь Кідман скопіювала культове вбрання молодої Джулії Робертс

Це мало легкий і крутий вигляд, і їй безперечно пасує цей стиль.

Голлівудська зірка Ніколь Кідман вийшла на фотокол, який проводився в межах церемонії Critics Choice Awards 2025. Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а зірка вирішила одягнути на нього не вечірню сукню, а стильний костюм брюки.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Її маскулінне вбрання було від бренду Saint Laurent з нової колекції весна-літо 2025 і включало блейзер, широкі штани та смугасту сорочку. Вбрання Ніколь доповнила краваткою в принт, а також безліччю золотих прикрас: кількома браслетами, каблучками та сережками. Також на обличчі акторка зробила ніжний макіяж, а волосся уклала в об'ємну зачіску.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Однак вона не єдина, хто одягався леді-босом на червону доріжку. Одним із найвідоміших подібних вбрань є образ Джулії Робертс. 1990 року 23-річна молода акторка прийшла на церемонію вручення премії "Золотий глобус" у чоловічому штанному костюмі від Giorgio Armani.

Тоді критики і фанати вважали, що вона збожеволіла. Потім, говорячи про своє химерне почуття стилю, Джулія сказала: "Мені явно було все одно, що про це подумають".

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

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