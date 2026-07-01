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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

В образі ляльки Барбі: акторка зачарувала кокетливим образом у рожевій мінісукні з бантикам

Лексі Майнтрі привернула увагу яскравим аутфітом у стилі Barbiecore.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лексі Майнтрі

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Американська акторка Лексі Майнтрі потрапила під приціл папараці біля студії Global Radio у Лондоні, де взяла участь у промокампанії нового комедійного серіалу «Elle» Prime Video, у якому зіграла головну роль.

Білявка обрала для своєї появи романтичний образ, у якому була схожа на ляльку Барбі. На ній була рожева мінісукня без бретелей, прикрашена декоративними рожевими бантики, які додали луку грайливості і підкреслили естетику, натхненну стилем Barbiecore.

Лексі Майнтрі / © Getty Images

Лексі Майнтрі / © Getty Images

До сукні Лексі підібрала мюлі кольору фуксії на шпильках. Волосся зірка розпустила і прикрасила його з обох боків рожевими бантиками, які перегукувалися з декором вбрання. Макіяж Майнтрі зробила у ніжних натуральних тонах із легким рожевим рум’янцем і блиском для губ. Від прикрас знаменитість відмовилася.

Образ Лексі вийшов милим, кокетливим і літнім — рожевий total look ідеально відповідав настрою промотуру нового серіалу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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