В образі ляльки Барбі: акторка зачарувала кокетливим образом у рожевій мінісукні з бантикам

Лексі Майнтрі / © Getty Images

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Американська акторка Лексі Майнтрі потрапила під приціл папараці біля студії Global Radio у Лондоні, де взяла участь у промокампанії нового комедійного серіалу «Elle» Prime Video, у якому зіграла головну роль.

Білявка обрала для своєї появи романтичний образ, у якому була схожа на ляльку Барбі. На ній була рожева мінісукня без бретелей, прикрашена декоративними рожевими бантики, які додали луку грайливості і підкреслили естетику, натхненну стилем Barbiecore.

Лексі Майнтрі / © Getty Images

До сукні Лексі підібрала мюлі кольору фуксії на шпильках. Волосся зірка розпустила і прикрасила його з обох боків рожевими бантиками, які перегукувалися з декором вбрання. Макіяж Майнтрі зробила у ніжних натуральних тонах із легким рожевим рум’янцем і блиском для губ. Від прикрас знаменитість відмовилася.

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Образ Лексі вийшов милим, кокетливим і літнім — рожевий total look ідеально відповідав настрою промотуру нового серіалу.

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