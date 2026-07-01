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- Шоу-бізнес
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В образі ляльки Барбі: акторка зачарувала кокетливим образом у рожевій мінісукні з бантикам
Лексі Майнтрі привернула увагу яскравим аутфітом у стилі Barbiecore.
Американська акторка Лексі Майнтрі потрапила під приціл папараці біля студії Global Radio у Лондоні, де взяла участь у промокампанії нового комедійного серіалу «Elle» Prime Video, у якому зіграла головну роль.
Білявка обрала для своєї появи романтичний образ, у якому була схожа на ляльку Барбі. На ній була рожева мінісукня без бретелей, прикрашена декоративними рожевими бантики, які додали луку грайливості і підкреслили естетику, натхненну стилем Barbiecore.
До сукні Лексі підібрала мюлі кольору фуксії на шпильках. Волосся зірка розпустила і прикрасила його з обох боків рожевими бантиками, які перегукувалися з декором вбрання. Макіяж Майнтрі зробила у ніжних натуральних тонах із легким рожевим рум’янцем і блиском для губ. Від прикрас знаменитість відмовилася.
Образ Лексі вийшов милим, кокетливим і літнім — рожевий total look ідеально відповідав настрою промотуру нового серіалу.