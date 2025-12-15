В образі ляльки Барбі: Гвінет Пелтроу вся в рожевому сходила на телешоу

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Папараці заскочили Гвінет Пелтроу, коли вона виходила зі студії телешоу Good Morning America у Нью-Йорку. В ефірі зірка розповіла про свій новий фільм «Марті Супрім. Геній комбінацій», у якому зіграла з Тімоті Шаламе.

Акторка була схожа на яскраву ляльку Барбі. На ній був рожевий атласний ансамбль із колекції Calvin Klein весна 2026 року. Він складався з сорочки з гострим коміром і прямих вкорочених штанів зі стрілками та поясом до тону.

Аутфіт Гвінет доповнила світло-рожевими туфлями на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж із ніжно-рожевою помадою та золоті каблучки на пальцях.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу прийшла на прем’єру фільму в Беверлі-Гіллз із 19-річним сином.