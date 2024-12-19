В образі ляльки Барбі: порноакторка-трансгендер у рожевому кроптопі похизувалася великими грудьми

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram сексуальний образ ляльки Барбі.

Бріт позувала перед фотокамерою у лакованому рожевому кроптопі зі шнурівкою, лакованій мініспідниці, рожевій білизні і білих панчохах у сітку зі стразами. Вона продемонструвала свої пишні і спокусливі груди.

Брітні Кейд

У Кейд було гарне укладання з локонами, корона на голові, макіяж із накладними довгими віями, ланцюжок із підвіскою і рожевий чокер на шиї.

Брітні Кейд

Нагадаємо, минулого разу Брітні Кейд у чорному шовковому халаті з мереживом показала пишне декольте.

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