В образі ляльки Барбі: порноакторка-трансгендер у рожевому кроптопі похизувалася великими грудьми

Брітні Кейд потішила фоловерів новими пікантними фото.
Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram сексуальний образ ляльки Барбі.
Бріт позувала перед фотокамерою у лакованому рожевому кроптопі зі шнурівкою, лакованій мініспідниці, рожевій білизні і білих панчохах у сітку зі стразами. Вона продемонструвала свої пишні і спокусливі груди.
У Кейд було гарне укладання з локонами, корона на голові, макіяж із накладними довгими віями, ланцюжок із підвіскою і рожевий чокер на шиї.
Нагадаємо, минулого разу Брітні Кейд у чорному шовковому халаті з мереживом показала пишне декольте.
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