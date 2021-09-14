В образі Мерилін Монро: Біллі Айлиш захопила несподіваним образом

19-річна співачка обрала для балу Інституту костюма ніжний жіночний аутфіт.

Любителька епатажу і зухвалих луків Біллі Айліш здивувала публіку своїм ніжним аутфітом на червоній доріжці Met Gala 2021, який минув у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

Біллі Айлиш / Associated Press

Артистка з'явилася в образі Мерилін Монро. На ній була корсетна сукня з відвертим декольте і пишною спідницею кольору крем-брюле від Oscar de la Renta. Вбрання мало довгий 5-мeтpoвий шлейф, який для ефектності красиво розклали на сходах.

Біллі Айлиш / Associated Press

Свій образ Біллі доповнила білявою короткою перукою, діамантовими прикрасами та довгим манікюром в тон вбрання. На обличчі у неї був вечірній макіяж з акцентом на очах, які вона підвела чорним олівцем.

Біллі Айлиш / Associated Press

Біллі Айлиш / Associated Press

А американська попдіва — 52-річна Дженніфер Лопес з'явилася на балу Інституту костюма в образі ковбойки. На ній була кавова сукня Ralph Laure з глибоким декольте, високим розрізом на подолі, обробкою з пір'я і з довгим шлейфом. Зверху вона накинула хутряний кожушок. Лук зірка доповнила ковбойським капелюхом, масивними браслетами-ременями на руках, шиї і талії.

Дженіфер Лопес / Associated Press

Дженіфер Лопес / Associated Press

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