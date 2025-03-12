В образі Мерілін Монро: красива Рене Зеллвегер знялася для глянцю

Акторка перетворилася на легендарну білявку.
55-річна акторка, дворазова володарка премії "Оскар", широко відома всім за своєю роллю Бріджит Джонс – Рене Зеллвегер – стала головною зіркою нового номера журналу C Magazine. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в класичному тренчі від Burberry і туфлях-човниках на високих підборах від Christian Louboutin.
Стилісти поклали волосся Рене в укладання в стилі Мерілін Монро, хоча, можливо, це перука.
На інших фото Зеллвегер позувала у ретроавтомобілі у компанії собаки. Акторка була одягнена в бордову блузку з бантом від Prada.
Також вона приміряла довгу сукню в горох та з рюшами від Valentino та рожеву штучну шубу від Stella McCartney.
А в стильному комбінезоні від Chаnel з коміром із пір'я Рене їла бургер та картоплю фрі у кафе.
Раніше, нагадаємо, Рене Зеллвегер блищала навпроти опери в Сіднеї на фотоколлі. На акторці того дня була ніжна біло-блакитна сукня міді з відкритими плечима від новозеландської дизайнерки Емілії Вікстед та бездоганні білі туфлі на підборах.
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