В образі "мертвої нареченої": акторка Міа Гот на кінофестивалі у Торонто

У свої 28 років Міа Гот вже завоювала негласний статус королеви жахів та артгауса, адже практично всі її успішні фільми знято у цих жанрах. Минулого тижня в межах Венеційського кінофестивалю дівчина з'явилася на червоній доріжці у чорній сукні від Dolce & Gabbana, та представила свій новий фільм "Перл".

Через кілька днів акторка прилетіла до Канади на Міжнародний кінофестиваль у Торонто, де в Королівському театрі Олександри знову показали цю картину.

Фільм є приквелом слешера "Х", що вийшов у березні, а його дія відбуваються 1918 року, занурюючи глядача в історію молодої дівчини на ім'я Перл. Вона живе на ізольованій фермі, доглядає хворого батька, перебуваючи під гнітом побожної матері.

Для показу в Канаді Мія знову вирішила одягнути драматичний образ від італійського Модного дому Dolce&Gabbana. Цього разу напівпрозору чорну мереживну сукню дівчина доповнила чорною вуаллю, яка нагадувала обріз "мертвої нареченої", але враховуючи тематику фільму, лук був підібраний чудово.

Міа Гот / Фото: Getty Images

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