В образі Міранди Прістлі: акторка Меріл Стріп здивувала всіх своєю появою на Тижні моди

Останнього дня Тижня моди в Мілані відбувся показ бренду Dolce&Gabbana і однією з гостей заходу стала голлівудська акторка Меріл Стріп. Та здивував усіх образ, у якому зірка з’явилася на публіці, адже одягнута вона була, як Міранда Прістлі — її відомий кіношний персонаж з фільму «Диявол носить Prada».

Супроводжував акторку її незмінний колега з цієї картини — Стенлі Туччі, який у фільмі виконує роль Найджела Кіплінга.

Під час показу колекції весна-літо 2026 року актори сиділи в першому ряду. Річ у тім, що зараз триває виробництво сиквела картини, і частину матеріалу творці фільму вирішили відзняти на справжньому модному показі.

Акторка була одягнена в тренч відтінку капучино, який доповнила леопардовими аксесуарами — клатчем від Marlene зі штучного хутра та широким поясом на талії. Також на очах Меріл були сонцезахисні окуляри у світлій оправі, а на шиї — масивне золоте кольє.

Кумедно було, що Меріл під час шоу зустрілася з Анною Вінтур, яка, за чутками, стала прототипом для її персонажа у фільмі.

Нагадаємо, що також акторку не раз фотографували на вулиці в Нью-Йорку, де знімають фільм. Картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини.

Відомо, що, окрім Меріл Стріп і Стенлі Туччі, до своїх ролей також повернуться Енн Гетевей та Емілі Блант. Також у фільмі з’являться і нові герої, зокрема, відомо, що одну з ролей зіграє Сімон Ешлі.