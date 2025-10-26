В образі мультяшної красуні: пишнотіла модель з Панами з різних ракурсів продемонструвала величезні сідниці

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram серію світлин свого ефектного образу з відпочинку біля басейну. Вона закосплеїла мультяшну красуню Чел — персонажку з анімаційного фільму DreamWorks «Дорога на Ельдорадо» 2000-го року.

Грейсі була одягнена у кроптоп біло-рожево-червоного кольорів і білі плавки-спідницю. Бон навіть зачіску з чубчиком зробила таку, як у героїні мультфільму. Лук вона доповнила бірюзовими прикрасами.

Бон із різних ракурсів похизувалася на камеру пишним бюстом, тонкою талією і величезними сідницями, якими обожнює хизуватися.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показала спокусливу фігуру у мініатюрному бікіні.