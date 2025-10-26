- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
В образі мультяшної красуні: пишнотіла модель з Панами з різних ракурсів продемонструвала величезні сідниці
Грейсі Бон закосплеїла героїню американського анімаційного пригодницького фільму.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram серію світлин свого ефектного образу з відпочинку біля басейну. Вона закосплеїла мультяшну красуню Чел — персонажку з анімаційного фільму DreamWorks «Дорога на Ельдорадо» 2000-го року.
Грейсі була одягнена у кроптоп біло-рожево-червоного кольорів і білі плавки-спідницю. Бон навіть зачіску з чубчиком зробила таку, як у героїні мультфільму. Лук вона доповнила бірюзовими прикрасами.
Бон із різних ракурсів похизувалася на камеру пишним бюстом, тонкою талією і величезними сідницями, якими обожнює хизуватися.
