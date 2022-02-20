В образі нареченої: 19-річна донька Кейт Мосс вийшла на подіум під час Тижня моди в Лондоні

В образі нареченої: 19-річна донька Кейт Мосс вийшла на подіум під час Тижня моди в Лондоні

Юна модель продовжує підкорювати модні шоу.

Супермодель Кейт Мосс активно просуває свою юну дочку у модельному бізнесі, тому 19-річна Ліла стає однією з головних моделей багатьох престижних показів. Минулого року дівчина сяяла на шоу Fendi, Miu Miu та Versace, а вчора з'явилася на Тижні моди.

Ліла продефілювала на показі британського дизайнера Richard Quinn, колекції якого завжди відрізняються особливою креативністю та епатажем. Дівчина представила весільний образ, який складався з білої атласної мінісукні, щільних колготок та туфель-човників. У руках Лілі несла гарний букет квітів, а на її голові був обруч із бісером.

Ліла Мосс / Getty Images

Нагадаємо, що в межах цього показу на подіум вийшла і супермодель Ірина Шейк, проте її образи були досить дивними.

Ірина Шейк / Getty Images

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