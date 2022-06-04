Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В образі Незламної України: Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії на тлі руїн

Дата публікації
Перегляди
460
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В образі Незламної України: Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії на тлі руїн

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Артистка показала приголомшливі знімки із фотосесії, присвяченій Україні.

Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії авторства Darina Hodyreva, яку показала підписникам в Instagram на сотий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Співачка постала в образі Незламної, Сильної і Вільної України.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Вона була одягнена у білу довгу сукню, яку доповнила білою накидкою з довгим шлейфом із пір'ям.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Свій аутфіт Анна доповнила розкішним квітковим вінком із червоними стрічками, які символізують пролиту кров українців. Волосся співачка заплела у довгу косу.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

У руці вона тримала спис із тризубом на кінці.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Позувала Добриднєва на тлі руїн.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

"100 днів війни… 100 днів незламності, віри, сліз, розпачу, надії, єдності, втрати, розлуки, сили, мужності, любові…

Ми намагалися створити образ Сильної, Вільної, Незламної, Оновленої України. Стрічки, це кров, яку проливали і проливають за нашу землю герої. Вбрання символізує те, що ми, як фенікси перероджуємося з попелу. Боже, бережи Україну", - написала Анна. 

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

(щоб подивитися відео, гортайте праворуч)

Нагадаємо, Добриднєва присвятила пісню дітям у війні.

Читайте також: 

Наступна публікація