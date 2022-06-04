В образі Незламної України: Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії на тлі руїн

В образі Незламної України: Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії на тлі руїн

Артистка показала приголомшливі знімки із фотосесії, присвяченій Україні.

Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії авторства Darina Hodyreva, яку показала підписникам в Instagram на сотий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Співачка постала в образі Незламної, Сильної і Вільної України.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Вона була одягнена у білу довгу сукню, яку доповнила білою накидкою з довгим шлейфом із пір'ям.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Свій аутфіт Анна доповнила розкішним квітковим вінком із червоними стрічками, які символізують пролиту кров українців. Волосся співачка заплела у довгу косу.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

У руці вона тримала спис із тризубом на кінці.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Позувала Добриднєва на тлі руїн.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

"100 днів війни… 100 днів незламності, віри, сліз, розпачу, надії, єдності, втрати, розлуки, сили, мужності, любові…

Ми намагалися створити образ Сильної, Вільної, Незламної, Оновленої України. Стрічки, це кров, яку проливали і проливають за нашу землю герої. Вбрання символізує те, що ми, як фенікси перероджуємося з попелу. Боже, бережи Україну", - написала Анна.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

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Нагадаємо, Добриднєва присвятила пісню дітям у війні.

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