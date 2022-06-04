В образі Незламної України: Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії на тлі руїн

Артистка показала приголомшливі знімки із фотосесії, присвяченій Україні.
Анна Добриднєва знялася у символічній фотосесії авторства Darina Hodyreva, яку показала підписникам в Instagram на сотий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Співачка постала в образі Незламної, Сильної і Вільної України.
Вона була одягнена у білу довгу сукню, яку доповнила білою накидкою з довгим шлейфом із пір'ям.
Свій аутфіт Анна доповнила розкішним квітковим вінком із червоними стрічками, які символізують пролиту кров українців. Волосся співачка заплела у довгу косу.
У руці вона тримала спис із тризубом на кінці.
Позувала Добриднєва на тлі руїн.
"100 днів війни… 100 днів незламності, віри, сліз, розпачу, надії, єдності, втрати, розлуки, сили, мужності, любові…
Ми намагалися створити образ Сильної, Вільної, Незламної, Оновленої України. Стрічки, це кров, яку проливали і проливають за нашу землю герої. Вбрання символізує те, що ми, як фенікси перероджуємося з попелу. Боже, бережи Україну", - написала Анна.
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Нагадаємо, Добриднєва присвятила пісню дітям у війні.
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