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В образі павича з дзьобом: Гайді Клум приголомшила вбранням для своєї грандіозної вечірки на Геловін

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В образі павича з дзьобом: Гайді Клум приголомшила вбранням для своєї грандіозної вечірки на Геловін

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Зірка традиційно продумала образ до найменших деталей.

50-річна німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум щороку влаштовує грандіозні вечірки через що її називають Королевою Геловіна. Зірка збирає своїх друзів, родичів та знаменитостей, для яких обов'язковий дрескод – святковий костюм. Звичайно ж, найбільше уваги на заході зазвичай самій Клум, оскільки її костюми найнезвичайніші, найяскравіші та оригінальніші. Цього року зірка знову змогла здивувати, оскільки вбралася в павича, а її чоловік Том Кауліц — величезним яйцем.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

На Гайді був оксамитовий синій костюм із хутром спереду, який вона доповнила реалістичним гримом — на її обличчі був величезний дзьоб, а на голові пір'я та макіяж. Руки моделі пофарбовані у чорний колір.

Також на червону доріжку з нею вийшли танцюристи у костюмах у вигляді пір'я павича. Вони позували таким чином, щоб створювати ілюзію хвоста та лап.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Том в образі яйця також був у гримі – йому приклеїли великий ніс та пофарбували обличчя білою фарбою.

Том Кауліц / © Associated Press
Том Кауліц / Фото: Associated Press

На руки артист одягнув білі рукавички.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press
Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press

Вийшовши на публіку, пара відіграла свої образи, а потім вони навіть спробували поцілуватися.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press
Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press
Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press
Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press

Вже традиційно цей захід відвідав брат близнюк Тома — Білл Каулітц. Цього року він обрав вбрання єдинорога. Також підтримати матір прийшла Лєні Клум – 19-річна донька Гайді.

Гайді Клум, Том, Біл та Лєні / © Associated Press
Гайді Клум, Том, Біл та Лєні / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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