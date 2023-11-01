В образі павича з дзьобом: Гайді Клум приголомшила вбранням для своєї грандіозної вечірки на Геловін

Зірка традиційно продумала образ до найменших деталей.
50-річна німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум щороку влаштовує грандіозні вечірки через що її називають Королевою Геловіна. Зірка збирає своїх друзів, родичів та знаменитостей, для яких обов'язковий дрескод – святковий костюм. Звичайно ж, найбільше уваги на заході зазвичай самій Клум, оскільки її костюми найнезвичайніші, найяскравіші та оригінальніші. Цього року зірка знову змогла здивувати, оскільки вбралася в павича, а її чоловік Том Кауліц — величезним яйцем.
На Гайді був оксамитовий синій костюм із хутром спереду, який вона доповнила реалістичним гримом — на її обличчі був величезний дзьоб, а на голові пір'я та макіяж. Руки моделі пофарбовані у чорний колір.
Також на червону доріжку з нею вийшли танцюристи у костюмах у вигляді пір'я павича. Вони позували таким чином, щоб створювати ілюзію хвоста та лап.
Том в образі яйця також був у гримі – йому приклеїли великий ніс та пофарбували обличчя білою фарбою.
На руки артист одягнув білі рукавички.
Вийшовши на публіку, пара відіграла свої образи, а потім вони навіть спробували поцілуватися.
Вже традиційно цей захід відвідав брат близнюк Тома — Білл Каулітц. Цього року він обрав вбрання єдинорога. Також підтримати матір прийшла Лєні Клум – 19-річна донька Гайді.
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