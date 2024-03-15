В образі Попелюшки і з мітлою: Дженніфер Гарнер показала, який вигляд мала у 18 років

51-річна американська актриса, продюсер і колишня дружина Бена Аффлека – Дженніфер Гарнер – опублікувала у своєму мікроблогу дві фотографії, зроблені 34 роки тому, коли їй було 18 років. На них вона позує в образі Попелюшки — у сукні, порваній на подолі, і з мітлою в руках.

Дженніфер Гарнер у 1990 році / Фото: Instagram Дженніфер Гарнер

На її ногах можна побачити пуанти – актриса з трирічного віку займалася балетом, але ніколи не планувала пов'язати з ним своє життя та стати класичною балериною. Якраз у 1990 році Джен вступила до Університету Денісона, щоб вивчати хімію, але, зрозумівши, що гра на сцені її більше цікавить, змінила спеціалізацію на акторське ремесло. Очевидно, фото зроблено якраз під час навчання у цьому університеті.

Дженніфер Гарнер у 1990 році / Фото: Instagram Дженніфер Гарнер

Нагадаємо, раніше Дженніфер Гарнер у спортивному луку зняли на прогулянці. Акторку часто фотографують папараці, але вона ніколи не ховається від камер і має максимально доброзичливий та привітній вигляд.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

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